Эксперт назвал 5 распространенных привычек водителей, которые вредят авто

В частности, как для новых, так и для старых авто опасными являются поездки с почти пустым топливным баком.

Поддержка автомобиля в надлежащем техническом состоянии кажется простым делом. Однако водители часто не обращают внимания на вредные привычки, которые могут негативно сказаться на состоянии машины.

Об этом рассказал эксперт портала ampercar.com.

Одной из вредных привычек водителей являются поездки с почти пустым топливным баком, когда уже загорается индикатор низкого уровня топлива. Опытные водители знают, что это опасно как для новых, так и для старых авто. Недостаточное количество топлива может привести к перегреву топливного насоса или попаданию осадка в топливную систему, что может вызвать серьезные поломки.

Еще одна распространенная ошибка – привычка многих водителей, особенно тех, кто пользуется автомобилями с механической коробкой передач, постоянно держать ногу на педали сцепления. Это приводит к ускоренному износу сцепления, что в конечном итоге потребует дорогостоящего ремонта.

Многие водители во время парковки пытаются подъехать как можно ближе к бордюру. Однако частые контакты с бордюром могут повредить шины. Хотя единичные случаи не принесут больших проблем, регулярные столкновения могут вызвать образование микротрещин, что ускоряет износ шин.

Также не стоит пренебрегать использованием стояночного тормоза. Хотя в машинах с автоматической коробкой передач есть режим "парковки", а в моделях с механической коробкой достаточно оставить авто на передаче, использование стояночного тормоза особенно важно на склонах, чтобы избежать лишней нагрузки на трансмиссию.

И последний совет: не забывайте прогревать двигатель перед началом движения. Игнорирование этого правила может привести к ускоренному износу двигателя, что со временем потребует значительных затрат на ремонт.

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