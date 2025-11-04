Эксперт назвал 9 роскошных авто, которые не стоят своих денег

Авто / © Pixabay

Следует понимать, что не все элитные модели оправдывают свою цену. Особенно учитывая затраты на обслуживание.

Об этом рассказал автомобильный эксперт Алекс Блэк, пишет GoBankingRates.

"Люксовые машины могут быть поводом для гордости, но лишь немногие из них действительно достойны тех денег" , - говорит эксперт.

Он назвал девять моделей, от покупки которых лучше воздержаться.

Maserati Ghibli

Цена: от $110 995 до $166 495

Итальянский седан поражает дизайном – от характерных фар до фирменного трезубца на радиаторной решетке. Но, по словам Блэка, под элегантным кузовом скрываются серьезные проблемы с надежностью.

"Запчасти стоят баснословных денег, а техобслуживание накапливается быстро", - пояснил он.

Land Rover Range Rover

Цена: от $112 250 до $240 850

"Range Rover - оригинальный роскошный внедорожник, однако более старые модели имеют ряд недостатков. И хотя этот автомобиль британского производства известен своей впечатляющей управляемостью, даже внедорожной, более старые модели имеют значительные недостатки", - отметил эксперт

Да, со временем у них выходит из строя электроника, подвеска и часто случаются утечки масла.

Эксперт добавив: удержание этого авто на продолжительной дистанции опустошает кошелек.

BMW 7 Series

Цена: от $98 475 до $123 575

Седан удивляет технологичностью: сенсорная панель, система с 31-дюймовым 8K-экраном для пассажиров и современное управление. Но высокие технологии имеют и обратную сторону.

«Электроника ломается, подвеска изнашивается, а ремонт – космически дорогой. После окончания гарантии расходы резко растут», — подчеркнул специалист.

Cadillac Escalade

Цена: от $93 695 до $170 595

Популярный среди знаменитостей внедорожник, по словам Блэка, не стоит таких денег.

"Это просто Chevrolet Tahoe с другим логотипом – вы переплачиваете за бренд", – отметил Блэк.

Кроме того, надежность Escalade оставляет желать лучшего

Jaguar XF

Цена: от $51 075 до $54 775

Несмотря на привлекательный дизайн и комфорт, Jaguar XF испытывает ряд проблем с коробкой передач, электроникой и дорогими ремонтами.

"Со временем это превращается в неудачную инвестицию", - говорит эксперт.

Mercedes-Benz S-Class

Цена: от $118 900 до $129 750

Флагманский седан Mercedes отличается роскошной персонализацией, но более старые модели становятся дорогими в обслуживании.

"С возрастом у S-Class часто выходит из строя пневмоподвеска, а сложная электроника влечет высокие затраты", - пояснил Блэк.

Audi A8

Цена: $93 295

"Просторный роскошный седан, полноприводное шасси которого управляет им мечтой даже на извилистых дорогах, - это комфортный и стильный автомобиль", - признает автоэксперт.

Но его ненадежность, добавляет он, делает удержание слишком дорогим.

Porsche Cayenne

Цена: от $80 850 до $197 950

Мощный и динамичный SUV, но ранние модели Cayenne известны проблемами с двигателем и высокими затратами на обслуживание.

«После покупки расходы будут только расти», — отметил эксперт.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Цена: от $81 855 до $89 025

Итальянский спортивный седан с двигателем V6 выглядит эффектно и дарит увлекательные эмоции за рулем. Но у него есть репутация ненадежного авто.

«Хороший извне, но испорченный постоянными компьютерными сбоями и дорогостоящими ремонтами», – говорит Блэк.

Следовательно, эксперт советует покупателям учитывать не только престиж марки, но и реальные затраты на обслуживание. Они могут сделать «роскошь» слишком дорогой в долгосрочной перспективе.

