Эксперт раскрыл простой автолайфхак, который может сэкономить водителям 30 тысяч гривен

автомобиль / © Pixabay

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Британские эксперты раскрыли простой автомобильный трюк, который может сэкономить водителям летом. Автомобильные специалисты поделились советом в преддверии лета, когда повышение температуры может повлечь дополнительные расходы для владельцев авто.

Об этом пишет издание Daily Express.

Теперь эксперты компании 1dot объяснили, что можно сделать, чтобы авто было в хорошем состоянии в течение теплых месяцев. Когда температура повышается, давление в шинах также растет — и это может привести к их взрыву, если они уже приближены к пределу допустимого давления.

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Хотя ситуация, когда одновременно лопают все четыре шины, случается редко, это может стоить водителям в среднем £590 (31 270 грн)

Однако есть несколько простых шагов, которые помогут снизить риск неприятностей.

Первой рекомендацией экспертов является проверка давления в шинах утром, когда они еще холодные. Именно тогда следует придерживаться рекомендованных показателей производителя.

Если утром нет времени, советуют оставить авто в тени и проверить давление через несколько часов после последней поездки, чтобы шины успели остыть.

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Еще один важный совет — не перекачивать шины, пытаясь сохранить давление дольше. На самом деле это даст обратный эффект и увеличит риск взрыва шин в жару.

Эксперты советуют поддерживать правильное давление в шинах, не перекачивайте их и проверяйте показатели регулярно — это поможет избежать серьезных расходов.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украине от 27 мая начали действовать обновленные правила для водителей