Эксперт рассказал, какие автомобили нельзя переводить на ГБО и почему это невыгодно

Эксперт рассказал, какие автомобили нельзя переводить на ГБО и почему это невыгодно

Это оборудование в Украине особенно популярно.

Эксперт рассказал, какие автомобили нельзя переводить на газобаллонное оборудование.

Об этом в комментарии для ГолосUA рассказал экономист Олег Пендзин.

"Рынок автогаза в Украине специфический и представляет собой малый сегмент рынка автотоплива, динамика на котором на общие тенденции рынка автотоплива не влияет. На автогаз переводят автомобили, которые морально устарели. Дело в том, что разные страны производители дают или не дают возможность переводить на газ автомобили", — отметил специалист.

Пендзин отметил, что нельзя переводить машины на ГБО, чьи двигатели соответствуют экологическим нормам "Евро-5" и "Евро-6".

"Например, немцы у автомобилей в последние 7-8 лет делают такие двигатели, которые не дают возможность переводить их на газовое топливо. На газе, как правило, работают полугрузовые автомобили. Или автомобили российского производства, или автомобили, которые подходили под экологические нормы Евро 3, Евро-4".

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По словам эксперта, водители переводят на автогаз автомобили с целью удешевить их эксплуатацию, но это решение может повлечь дополнительные расходы.

"Это сегмент рынка, который изначально рассматривался как способ удешевления эксплуатации автомобиля, причем нужно четко понимать, что экономичность перевода авто на газ достаточно спорная. Именно газовое оборудование стоит достаточно дорого. И не везде есть заправки автогаза. В-третьих, не всегда перевод автомобиля на автогаз это технически хорошо для двигателя, и есть определенные требования по эксплуатации двигателя с использованием газа", — подчеркнул Пендзин.

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