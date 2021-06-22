Эксперты испытали пикап Toyota на прочность, сбросив его с высоты 3 тысяч метров: видео

Эта модель продается на рынке Украины.

Довольно необычное испытание провели специалисты для пикапа Toyota Hilux.

Так, эксперты канала WhistlinDiesel решили проверить этот японский автомобиль на прочность, сбросив на землю с вертолета. Указывается. что высота полета каждый раз должна была быть разной, начиная от 150 метров и заканчивая 3000 метров.

Для проведения испытания энтузиасты привязали Hilux специальными стропами к вертолету Kaman K-Max. Подняв машину в воздух, на высоте 150 метров блоггеры отцепили пикап. Пролетев несколько секунд, автомобиль приземлился на капот, получив критические повреждения. От удара о землю сверхнадежный пикап превратился в истерзанную груду металла со сломанной рамой.

Однако на этом "муки" Hilux не закончились. Его сразу же прикрепили к тросу и поднялии на высоту 3 км. В результате второй попытки автомобиль падает, а после начинает вращаться с огромной скоростью. Установленная в салоне камера не справляется, картинка становится размытой, но все же видно, что пикап вращается все быстрее и быстрее. Автомобиль находился в свободном падении 29 секунд. В результате от Toyota Hilux практически ничего не осталось.

Интересно, что в следующем ролике авторы обещают проверить работу двигателя этого самого пикапа, точнее того, что от него осталось. Интересно, удастся ли им "провернуть" этот не менее экстремальный эксперимент.

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