Эксперты назвали несколько признаков подержанного автомобиля, из-за которых лучше отказаться от его покупки

Эксперты назвали несколько признаков подержанного автомобиля, из-за которых лучше отказаться от его покупки

Всё это поможет избежать значительных проблем.

Специалисты дали автомобилистам несколько советов по выбору машины с пробегом.

Как известно, в 2021 году как никогда стала актуальной покупка подержанного автомобиля. Во-первых, потому что новых машин в салонах практически нет, а во-вторых, цены на них растут с каждым днем. Именно поэтому эксперты и назвали несколько признаков подержанного автомобиля, из-за которых лучше отказаться от его покупки, передает AmperCar.

Во-первых, стоит загнать машину на подъемник и посмотреть на нее снизу – гнилые пороги или лонжероны, главная причина, по которой стоит отказаться от покупки такого авто. Огромное количество шпатлевки или тонкий металл кузова тоже свидетельствуют об "усталости" автомобиля.

Неправильно выставленные углы колес – признак серьезного ДТП, а дымящийся мотор, хрустящая или дергающая коробка – признак быстрого и дорогостоящего ремонта. Наконец, при покупке подержанной машины следует проверять ее историю — нередки случаи, когда на продажу выставляется восстановленный после серьезного ДТП автомобиль.

С осторожностью специалисты рекомендуют относиться к машинам с отрезанными катализаторами – это верный признак "тюнинга" и того, что с машиной обращались не всегда ласково, и по закону эксплуатация такого авто запрещена. Разумеется, брать машину после того, как она отработала в такси, тоже не стоит.

Ранее рассказывалось о том, что в Украине на 25-30% подпрыгнет стоимость подержанных автомобилей.

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