Эксперты назвали самые надежные автомобили знаменитой шведской марки — рейтинг (фото)

Автомобили Volvo ассоциируются с высоким уровнем безопасности / © Volvo

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Автомобили Volvo ассоциируются с высоким уровнем безопасности, однако эта шведская марка еще и гарант надежности.

Об этом рассказали эксперты портала HotCars.

Специалисты обнародовали результаты нового исследования, по которым и составили рейтинг самых надежных автомобилей Volvo.

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Рейтинг надежных автомобилей

Первое место занял автомобиль, выпущенный в 2010 году.

Его надежность эксперты JD. Power оценили в 87 баллов из 100 возможных, а специалисты RepailPal поставили ему 3,5 балла из 5-ти.

Volvo XC90 / © Volvo

«Большинство владельцев хвалят шведский седан за невероятную надежность, отличные ходовые характеристики и комфортный салон, а некоторые вообще назвали S80 лучшим авто, которым они когда-либо владели», — говорят эксперты.

Volvo XC70

Вслед за Volvo S80 2010 по версии HotCars, следующие автомобили были включены в список:

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Volvo V60 / © AutoCar

Volvo S60 2016;

Volvo XC70 2010;

Volvo S40 2008;

Volvo XC60 2014 года;

Volvo C70 2010;

Volvo XC40 2020;

Volvo V60 2020;

Volvo C30 2008;

Volvo XC90 2020 года.

Кстати, большинство этих моделей пользуются спросом и в Украине.

Также обратите внимание на автомобили, служащие десятилетиями. Эксперты собрали 10 самых надежных подержанных моделей.

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