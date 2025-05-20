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Эксперты назвали самые надежные автомобили знаменитой шведской марки — рейтинг (фото)
Автомобили Volvo ассоциируются не только с высоким уровнем безопасности, но и очень надежны.
Автомобили Volvo ассоциируются с высоким уровнем безопасности, однако эта шведская марка еще и гарант надежности.
Об этом рассказали эксперты портала HotCars.
Специалисты обнародовали результаты нового исследования, по которым и составили рейтинг самых надежных автомобилей Volvo.
Рейтинг надежных автомобилей
Первое место занял автомобиль, выпущенный в 2010 году.
Его надежность эксперты JD. Power оценили в 87 баллов из 100 возможных, а специалисты RepailPal поставили ему 3,5 балла из 5-ти.
«Большинство владельцев хвалят шведский седан за невероятную надежность, отличные ходовые характеристики и комфортный салон, а некоторые вообще назвали S80 лучшим авто, которым они когда-либо владели», — говорят эксперты.
Вслед за Volvo S80 2010 по версии HotCars, следующие автомобили были включены в список:
Volvo S60 2016;
Volvo XC70 2010;
Volvo S40 2008;
Volvo XC60 2014 года;
Volvo C70 2010;
Volvo XC40 2020;
Volvo V60 2020;
Volvo C30 2008;
Volvo XC90 2020 года.
Кстати, большинство этих моделей пользуются спросом и в Украине.
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