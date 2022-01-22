Эксперты назвали самые популярные автомобили в 2021 году: выделено 12 стран

Автомобильный мир каждой страны уникален.

Каждая страна по-своему уникальна, поэтому не удивительно, что у людей разный вкус на автомобили. В зависимости от местного ландшафта, водители выбирают авто, на котором им удобнее будет ездить.

Эксперты из издания Motor1 собрали статистику из своих 12 редакций по всему миру и выделили автомобильных победителей в каждой стране.

Вот, например, в США бессменно предпочитают пикапы. В этой стране люди любят все большое. Поэтому пикап идеально подходит к их стилю жизни. Заехали в гипермаркет, накупили огромные пакеты еды, заскочили в строительный магазин и спокойно поехали домой. Самым популярным пикапом стал – Ford серии F с результатом 726 000 автомобилей.

automotonews.ru

Следующий рынок – Россия. Здесь также все без изменений, люди предпочитают дешевый народный автомобиль – LADA Vesta. Этих автомобилей было продано 113 698 экземпляров. Людей не волнует низкое качество и устаревшие технические характеристики, самое главное, чтобы ценник был доступен.

iXBT

Бразилия – страна контрастов. Глядя на их уютные улицы и веселый ритм жизни, никогда не подумаешь, что водители любят пикапы. Да, конечно, пикап необычный, а компактный Fiat Strada, который продали тиражом в 109 107 авто.

www.drive.ru

Французы без сюрпризов – они выбирают Peugeot 208, за 2021 год они приобрели 88 037 автомобилей. Но это не удивительно, ведь у них Peugeot это отечественный автомобиль, который стоит не много, имеет хороший дизайн и просто напичкан разными опциями. Итак, зачем переплачивать за разные бренды, когда прямо "под боком" есть неплохой вариант.

auto.ru

В Германии царит Volkswagen, полностью оправдавший свой титул "народного автомобиля". Здесь наибольшей популярностью пользуется именно модель GOLF, их приобрели 91 621 автомобиль. Машина небольшая, надежная и достаточно экономичная. Также за счет небольшого объема за нее не нужно платить большой налог.

motor1.com

Итальянцы не изменяют своим идеалам. Будучи родиной таких марок как Ferrari, Lamborghini и Maserati, тамошние водители выбирают обычный Fiat Panda. Этих практичных малышей купили 112 298 автомобилей. Машины очень удобны, надежны и имеют просторный салон и при этом стоят очень немного. Поэтому обычные итальянцы на повседневную жизнь предпочитают Fiat.

autocentre.ua

Индонезийцы можно сказать – однолюбы. Целых 15 лет они выбирают компактный паркетник Toyota Avanza. За прошлый год их было продано 66 109 автомобилей. Машина большая, красивая и мощная, также не следует забывать о легендарной надежности Toyota. После того, как японцы создали новое поколение Avanza, индонезийцы снова в нее влюбились.

MMR

Турция из-за статуса курортной страны много усилий вложила в отели, пляжи и конечно в систему службы такси. Поэтому здесь на дорогах можно встретить много небольших бюджетных седанов. И самый любимый – это Fiat Egea, на европейском рынке известный как Tipo. За 2021 год таких авто было продано 49 698 авто.

drive2.ru

Великобритания славится своими большими налогами и плотным трафиком. Если вам нужно попасть в Лондон, лучше вообще оставить авто и пойти пешком. И все же, британцы выбрали для себя идеальное авто для поездок по городу – Vauxhall Corsa, которых продали 40 914 авто. На нашем рынке – это Opel Corsa. Машина небольшая, экономичная и простая в обслуживании – идеальный вариант для города.

today.ua

Аргентинцы тоже не любят переплачивать за лишнее пространство и люксовый бренд. Поэтому здесь все просто – Fiat Cronos с результатом в 37 435 автомобилей. Конечно, авто не слишком привлекательное или быстрое, но со своими прямыми функциями справляется без проблем.

motor1.com

Испанцы выбирают Seat. Больше всего им понравилась модель – Arona, 21 946 автомобилей за 2021 год. Этот паркетник дебютировал в 2017 году и с тех пор еще не получил больших обновлений, но неплохая линейка двигателей и хороший дизайн нравятся многим людям.

autocentre.ua

Венгры, где когда-то давно родился всем известный "Икарус", выбирают для себя автомобили марки Suzuki. Самый популярный – Suzuki Vitara с показателем 8 349 авто. Этот небольшой кроссовер стоит не слишком много, но при этом имеет неплохую надежность и достаточно серьезное оснащение.

www.drom.ru

Напомним, что недавно эксперты назвали самые популярные цвета новых легковых автомобилей на украинском рынке.