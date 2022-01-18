Эксперты назвали самые популярные цвета новых легковых автомобилей на украинском рынке: какие модели являются лидерами

Украинцы предпочитают белые автомобили. В большинстве брендов именно этот цвет самый дешевый.

Как и раньше, лидером на украинском рынке среди новых автомобилей стал белый цвет. Каждый третий из зарегистрированных в 2021 году новых автомобилей был именно в этом цвете.

Следующими по популярности стали автомобили в сером цвете. Их насчитывается 28%. Об этом на своем сайте сообщает Укравтопром.

Классический черный цвет выбрали 15% людей. И среди новых автомобилей этот результат на третьем месте. Четвертое место занимает синий с результатом в 9%. А последний цвет, попавший в пятерку победителей – коричневый, выбирает 6% покупателей.

Среди новых автомобилей в белом цвете покупатели выбирают RENAULT Duster. Что касается серого цвета, то здесь предпочитают кроссовер KIA Sportage. Черному цвету достался очень надежный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Лидером среди синих автомобилей стал KIA Sportage. А вот коричневым покупатели выбирают чаще всего новый NISSAN X-Trail.

Но надо заметить, что в наши времена автомобильного кризиса и дефицита новых авто покупателям приходится забирать те автомобили, которые есть в наличии несмотря на комплектацию и цвет. Поэтому в любой момент статистика может измениться в неожиданную сторону.

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Напомним, что недавно назвали самые популярные автомобильные цвета 2021 года.