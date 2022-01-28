Эксперты назвали самый дорогой автомобильный бренд 2022 года

Toyota удалось сохранить свои прошлогодние позиции.

Компания Toyota стала самой дорогой автомобильной компанией. На сегодняшний день автомобильный бренд стоит 64,3 миллиарда долларов.

Аналитическая компания Brand Finance ежегодно выпускает рейтинг самых дорогих компаний в мире. В этом году Toyota удалось удержать 12 место в этом топе, тем самым добившись лидерства среди автомобильных компаний.

Так же, как и в прошлом году, сразу за Toyota следует Mercedes-Benz с капитализацией в 60,8 миллиарда долларов. Третьей среди автокомпаний стала Tesla, ее оценивают в 46 миллиардов долларов.

Tesla удалось обойти Volkswagen, опустившийся в общем списке с 26 на 33 место и оказавшийся четвертым среди самых дорогих автомобильных компаний с ценой в 41 миллиард долларов. Последним в пятерке стала компания Mitsubishi, занимающая 37 место с показателем в 39,7 миллиарда долларов.

Далее в рейтинге уже находятся немцы – BMW с показателем 37,9 миллиарда долларов и Porsche ценой 33,7 миллиарда долларов. Кроме них среди топовых автопроизводителей есть: Honda, Ford и малоизвестная на наших дорогах TATA. В прошлом году все они занимали более выгодные позиции в рейтинге.

Также Toyota одержала еще одну победу, уже на "виртуальном ринге". По данным агентства Compare The Market, японская компания стала популярнейшим брендом в интернете. Эксперты подсчитали все запросы в поисковике Google и Toyota обогнала своих конкурентов в 47 странах.

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