Эксперты назвали топ-10 подержанных автомобилей, которые не стоит продавать

Здесь оказались модели десяти марок.

Специалисты составили список из десяти автомобилей, которые не стоит продавать.

Соответствующий перечень машин подготовили специалисты CarVerical.

Отмечается, что при составлении соответствующего списка использовалась база данных, содержащая тысячи отчетов об истории автомобилей, для изучения некоторой статистики по этим конкретным моделям. Предлагаем вашему вниманию окончательный список:

Alfa Romeo GTV (1993-2004)

Специалисты Alfa Romeo по дизайну, которые всегда предпочитали смелым и необычным решением, подтвердили свой дизайнерский подход с помощью модели GTV. Как и большинство купе того времени, GTV выпускался из четырех или шестицилиндровым бензиновым двигателем. Хотя их модель четырех цилиндрового двигателя характеризуется своей ловкостью, ценной версии GTV была та, которая оборудована замечательным шестицилиндровым ДВС. Сегодня хорошо ухоженные экземпляры оцениваются более чем 30 тысяч евро.

Audi V8 (1988-1993)

На сегодняшний день Audi A8 является широко признанной технической и инженерной вершиной бренда. Однако, даже еще до седана Audi A8, модель V8 течение небольшого времени была флагманом компании. Более того, V8 было сделано гораздо реже других аналогов, поэтому неудивительно, что стоимость этого элитного седана начала расти.

BMW 540i (1992-1996)

Поколению BMW серии E34 удается занять золотую середину между значительно старыми и более дорогими E28 и E39. Восьмицилиндровый вариант был доступен лишь несколько лет. Как следствие, эта модель гораздо реже и меньше встречается в Европе и США. Самый приятный аспект этой модели – доступность. Версия 540i стоит намного дешевле чем М5, но это продлится недолго.

Jaguar XK8 (1996-2006)

Jaguar XK8 дебютировал на автомобильном рынке в середине 90-х. Он предлагал различные мощности двигателя и удобства для удовлетворения большинства владельцев. XK8 был одним из первых настоящих современных Jaguar, который поднял планку качества, технологии и остаточных ценностей. Будьте готовы потратить минимум от 15 до 20 000 евро, например, на ухоженную, хорошо ухоженную машину.

Land Rover Defender

Первые поколения внедорожника Defender были разработаны для широкого круга потребителей. Его основное преимущество – способность преодолевать любые препятствия, которые только можно себе представить. Сегодня ценность ранних моделей Defender может удивить многих.

Mercedes-Benz E300, E320, E420 (1992-1996)

Mercedes-Benz выпустил более двух миллионов автомобилей W124 за относительно длинный производственный цикл. Некоторые закончили свою жизнь на свалке, но другие все еще подают признаки жизни. Конечно, ценные модели W124 – 500E или E500. Однако версии E300, E320 и E420 имеют потенциал стать коллекционными.

SAAB 9000 CS Aero (1993-1997)

SAAB 9000 CS Aero – это больше, чем просто седан среднего размера. Он был представлен в конце производственного процесса и считался изюминкой серии SAAB 9000 в последний год его производства. Среди его преимуществ – стильный дизайн, надежность и доступность запчастей.

Toyota Land Cruiser J80, J100

Toyota Land Cruiser J80 удалось совместить прямолинейную простоту с повседневной практичностью. J100 был куда более роскошным, предназначенным для длительных путешествий, но и на бездорожье ему почти нет равных. Широкий спектр интересных функций позволяет владельцам внедорожников J80 и J100 наслаждаться чрезвычайно высокой остаточной стоимостью. Даже образцы, которые видели большинство опасных и самых отдаленных уголков мира, могут стоить 40 тисяч евро.

Volkswagen Corrado VR6 (1991-1995)

За последние несколько десятилетий Volkswagen подарил людям множество отличных, но не всегда достойных похвалы автомобилей. Исключением может быть только VW Corrado VR6. Необычный вид, надежный двигатель и сбалансированная подвеска заставят глубоко задуматься, почему так мало людей купили эту машину в начале 90-х годов. Corrado не был столь популярным, как Opel Calibra, но сегодня это можно считать преимуществом. Стоимость шестицилиндровых версий последнее время начала существенно расти, и ожидается, что эта тенденция сохранится.

Volvo 740 Turbo (1986-1990)

В 80-х годах Volvo 740 Turbo мог быть таким же быстрым, как Porsche 924. Сочетание практичность с захватывающими характеристиками делают его выдающимся примером автомобиля, который растет в цене. По прогнозам, этот процесс продолжится, особенно в ближайшие годы.

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Инвестирование в транспортные средства — это понятие, которое не все понимают. Кому-то это может показаться слишком рискованным, но, при условии владения знаниями об автомобиле, удачная покупка может обеспечить прибыль за сравнительно короткое время.

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