Эксперты объяснили, что произойдет, если заправить машину бензином с высоким октановым числом

Использование бензина с высоким октановым числом может немного повысить мощность двигателя (на 7%) и улучшить топливную экономичность (на 6%). Однако, эксперты предупреждают, что такое топливо может иметь и негативные последствия для двигателя, если оно превышает рекомендованное производителем.

Об этом сообщило издание UAMOTORS.

Октановое число определяет детонационную стойкость топлива, то есть способность противостоять самовозгоранию при высоких температурах. Низкое октановое число не всегда указывает на плохое качество топлива, если оно соответствует требованиям вашего автомобиля. Чрезмерное использование бензина с более высоким октановым числом может привести к неполному сгоранию топлива, снижению экономичности и повышению выбросов вредных веществ. Кроме того, это может ускорить износ двигателя.

"Выбор топлива должен основываться на рекомендациях производителя. Высокооктановый бензин оправдан только в случаях, когда это прямо указано в инструкции по эксплуатации, и если это необходимо для обеспечения оптимальной работы двигателя с учетом его конструктивных особенностей. Важно помнить, что качественный бензин, соответствующий указанным требованиям, обеспечивает надежную и эффективную работу двигателя", — говорится.

Напомним, эксперт заявил, какую жидкость для стекла запрещено использовать в автомобиле.

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