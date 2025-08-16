Эксперты объяснили, когда стоит продавать автомобиль, чтобы не потерять деньги

Автомобиль / © iStock

Каждый автовладелец задумывается над вопросом: когда пора продать автомобиль, чтобы избежать больших затрат на ремонт, но и не потерять слишком много из-за падения цены. Специалисты утверждают, что существует определенный возрастной порог, когда продажа наиболее выгодна.

Об этом пишет Auto Świat.

Первые три-пять лет эксплуатации называют «медовым месяцем». В настоящее время авто на гарантии, а техническое состояние остается почти идеальным. В то же время, именно тогда машина теряет наибольшую часть стоимости: продажа через три года может означать минус 50% от цены нового авто.

Наиболее сбалансированным периодом эксперты считают возраст от пяти до восьми лет. Автомобиль уже не так быстро дешевеет, сохраняет надежность и не требует дорогостоящих ремонтов.

Критическая граница наступает после восьми-десяти лет или пробега в 150-200 тысяч километров. В это время выходят из строя дорогостоящие узлы — коробка передач, турбина, катализатор или электроника. Стоимость ремонта может достигать половины рыночной цены авто.

После десяти лет эксплуатация превращается в лотерею: одни машины служат еще долго, другие становятся «денежными пылесосами». Дополнительными проблемами становятся коррозия, изношенный салон и устаревшие системы безопасности.

Большинство экспертов советуют продавать автомобиль в возрасте от пяти до восьми лет. Это позволяет избежать быстрой амортизации и опередить время больших поломок.

Напомним, даже на новых авто ржавчина может появиться уже в первые годы эксплуатации. Некоторые модели, в частности Toyota RAV4 2010-2012 годов выпуска, начинают укрываться рыжими пятнами после пробега около 20 тысяч километров. Основными причинами этого являются заводские недостатки или неправильное применение антикоррозионных средств.

Многие водители пытаются защитить кузов специальными составами, однако современное лакокрасочное покрытие очень тонкое и легко повреждается даже от прикосновения ткани. В таких случаях полировка не дает результата, а сколы от камней только ускоряют коррозионные процессы. Одним из самых действенных способов считается оклейка авто защитной пленкой, однако ее необходимо наносить правильно.