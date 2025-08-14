Эксперты представили рейтинг авто с лучшим соотношением цены и качества: топ10 моделей

Автомобили / Иллюстративные фото / © Pixabay

Каждый автомобилист надеется, что его машина будет долго и будет комфортной как в езде, так и в обслуживании. Специалисты представили рейтинг самых надежных автомобилей, которые популярны на рынке.

Об этом пишет car4you.

Отмечается, что при формировании этого перечня учитывались следующие показатели: средний пробег к ремонту, стоимость деталей, расход топлива, стоимость авто и уровень комфорта.

Топ10 моделей подержанных авто в Украине.

Hyundai Elantra - 7,000 - 9,500 - 2015-2018 - надежный двигатель, экономичность, доступные запчасти Skoda Octavia A7 — 7,500 – 10,000 —2014–2017 — просторный салон, экономный дизель, популярность на рынке Toyota Corolla - 8,000 - 11,000 - 2012-2016 - высокая надежность, низкие затраты на обслуживание Ford Focus Mk3 - 6,000 - 8,000 2012-2015 - доступные запчасти, комфортное управление Volkswagen Golf 7 - 8,500 - 11,500 2013-2017 - комфорт, хорошая динамика, высокая ликвидность Renault Megane - 6,500 - 8,500 - 2013-2016 - стильный дизайн, неплохая комплектация, доступность Kia Ceed - 7,000 - 9,000 - 2014-2017 - гарантия, экономичность, современный вид Opel Astra J - 6,500 - 8,000 - 2012-2015 - надежная механика, доступные детали Nissan Qashqai - 8,000 - 11,000 - 2013-2016 - комфортный кроссовер, хорошая проходимость Honda Civic - 7,500 - 10,000 - 2012-2015 - качественная сборка, долговечность двигателя

Напомним, в июле в Украине было приобретено более 7 тысяч электромобилей на аккумуляторных источниках питания. Это на 47% больше, чем в тот же период в прошлом году.

