Эксперты представили рейтинг авто с лучшим соотношением цены и качества: топ10 моделей
Эксперты составили список авто с хорошим соотношением цены и качества.
Каждый автомобилист надеется, что его машина будет долго и будет комфортной как в езде, так и в обслуживании. Специалисты представили рейтинг самых надежных автомобилей, которые популярны на рынке.
Об этом пишет car4you.
Отмечается, что при формировании этого перечня учитывались следующие показатели: средний пробег к ремонту, стоимость деталей, расход топлива, стоимость авто и уровень комфорта.
Топ10 моделей подержанных авто в Украине.
Hyundai Elantra - 7,000 - 9,500 - 2015-2018 - надежный двигатель, экономичность, доступные запчасти
Skoda Octavia A7 — 7,500 – 10,000 —2014–2017 — просторный салон, экономный дизель, популярность на рынке
Toyota Corolla - 8,000 - 11,000 - 2012-2016 - высокая надежность, низкие затраты на обслуживание
Ford Focus Mk3 - 6,000 - 8,000 2012-2015 - доступные запчасти, комфортное управление
Volkswagen Golf 7 - 8,500 - 11,500 2013-2017 - комфорт, хорошая динамика, высокая ликвидность
Renault Megane - 6,500 - 8,500 - 2013-2016 - стильный дизайн, неплохая комплектация, доступность
Kia Ceed - 7,000 - 9,000 - 2014-2017 - гарантия, экономичность, современный вид
Opel Astra J - 6,500 - 8,000 - 2012-2015 - надежная механика, доступные детали
Nissan Qashqai - 8,000 - 11,000 - 2013-2016 - комфортный кроссовер, хорошая проходимость
Honda Civic - 7,500 - 10,000 - 2012-2015 - качественная сборка, долговечность двигателя
Напомним, в июле в Украине было приобретено более 7 тысяч электромобилей на аккумуляторных источниках питания. Это на 47% больше, чем в тот же период в прошлом году.
Возглавили рейтинг такие автомобили:
Среди новых электрокаров – BYD Song Plus EV (384 авто), HONDA eNS1 (206 авто), VOLKSWAGEN ID.UNYX (131 авто), ZEEKR 7X (104 авто) и AUDI Q4 e-tron (89 авто).
Что касается подержанных электрических авто - TESLA Model Y (733 авто), TESLA Model 3 (567 авто), Nissan Leaf (522 авто), KIA Niro EV (265 авто) и HYUNDAI Kona Electric (226 авто).