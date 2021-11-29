Эксперты проверили работу автопилота в семи автомобилях: самый высокий балл получила только одна модель

И это представитель немецкого производителя.

Специалисты организации Euro NCAP решили проверить работу электронных ассистентов в семи автомобилях.

Об этом идет речь на официальном сайте организации.

Так, в испытаниях приняли участие семь моделей: BMW iX3, Cupra Formentor, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Polestar 2, Opel Mokka-e и Toyota Yaris, оснащенные современными системами помощи водителю, которые можно классифицировать как автопилот первого уровня (также его называют полуавтопилотом).

Отмечается, что работа автопилота была оценена по четырехбалльной шкале – от 1, которая означает слабый начальный уровень поддержки водителя до 4 (отличный уровень поддержки).

Согласно классификации автономности, внедренной организацией SAE Internationa, у всех перечисленных моделей полуавтопилот относится к первому уровню из пяти возможных. Это означает, что автомобили оснащены адаптивным круиз-контролем, то есть способны, например, самостоятельно соблюдать заданную скорость, поддерживать дистанцию к другим автомобилям, а также распознавать дорожные знаки и предупреждать о препятствиях. У каждого автопроизводителя комплекс электронных помощников имеет свое название и отличается функционалом. Итоговая оценка зависит от того, как хорошо работают вспомогательные системы и от баланса действий человека и машины. То есть баллы могут отобрать в том случае, если электроника функционирует без сбоев, но не следит за водителем, позволяя ему отвлечься от дороги.

Итак, отличный уровень поддержки в испытаниях показал BMW iX3. По три балла получили Cupra Formentor и Ford Mustang Mach-E. На два балла справились электрокар Hyundai Ioniq 5 и гибрид Polestar 2, а компакт Opel Mokka-e и Toyota Yaris получили по одному баллу.

bmw.ua

Лидер этого года – BMW iX3, оснащенный фирменным комплексом вспомогательных систем Driving Assistant Professional. Электрокар отлично справился со всеми испытаниями: кроссовер притормаживал перед перекрестками, распознавал дорожные знаки и снижал скорость при необходимости. Единственный ропот экспертов вызвала работа мониторинга контроля водителя, состоящего из датчиков на руле и видеокамеры, направленной на лицо.

Добавим, что в прошлом году по четыре балла получили Audi Q8, Mercedes-Benz GLE и BMW 3-Series.