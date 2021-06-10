Эксперты рассказали, какая коробка передач лучше всего подойдет для кроссовера

Ведь у каждой трансмиссии есть преимущества и недостатки.

Как известно, автомобили SUV-сегмента (кроссоверы) становятся все более востребованными на рынке.

В связи с этим, специалисты решили рассказать, какая коробка передач лучше всего подойдет для кроссовера.

Иногда водители не могут определиться с тем, какой вариант трансмиссии является лучшим для данного сегмента машин. Для того чтобы определить подходящий тип трансмиссии, были взяты три кроссовера, а именно Skoda Karoq, Mazda CX-30 и Subaru XV.

Эксперты провели ряд тестов и пришли к общему мнению о том, что для эксплуатации по бездорожью лучше всего подойдет "автомат". Дело в том, что "роботы" во время подъемов вверх плохо работают. Электроника может разомкнуть сцепление, и автомобиль скатывается назад. Так происходит потому, что электроника боится перегрева.

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А вот для активной езды по асфальтированным трассам вполне можно выбирать роботизированную коробку передач. Утверждается, что разница в удобстве управления тягой у современных вариаторов по сравнению с автоматом не принципиальна, зато такие коробки позволяют экономить на топливе.

Что касается механики, то она является базовой, но большинство водителей уверены, что говорить о комфорте и удобстве с этой трансмиссией не приходится, особенно во время передвижения в городе, поэтому сначала не рассматривают внедорожники, оснащенные такой коробкой передач. Таким образом, выбор коробки передач для кроссовера зависит от того, как и где вы собираетесь ездить.

Ранее были названы пять очевидных преимуществ вариатора над другими трансмиссиями.

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