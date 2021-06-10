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Эксперты рассказали, какая коробка передач лучше всего подойдет для кроссовера

Эксперты рассказали, какая коробка передач лучше всего подойдет для кроссовера

Эксперты рассказали, какая коробка передач лучше всего подойдет для кроссовера

Ведь у каждой трансмиссии есть преимущества и недостатки.

Как известно, автомобили SUV-сегмента (кроссоверы) становятся все более востребованными на рынке.

В связи с этим, специалисты решили рассказать, какая коробка передач лучше всего подойдет для кроссовера.

Иногда водители не могут определиться с тем, какой вариант трансмиссии является лучшим для данного сегмента машин. Для того чтобы определить подходящий тип трансмиссии, были взяты три кроссовера, а именно Skoda Karoq, Mazda CX-30 и Subaru XV.

Эксперты провели ряд тестов и пришли к общему мнению о том, что для эксплуатации по бездорожью лучше всего подойдет "автомат". Дело в том, что "роботы" во время подъемов вверх плохо работают. Электроника может разомкнуть сцепление, и автомобиль скатывается назад. Так происходит потому, что электроника боится перегрева.

А вот для активной езды по асфальтированным трассам вполне можно выбирать роботизированную коробку передач. Утверждается, что разница в удобстве управления тягой у современных вариаторов по сравнению с автоматом не принципиальна, зато такие коробки позволяют экономить на топливе.

Что касается механики, то она является базовой, но большинство водителей уверены, что говорить о комфорте и удобстве с этой трансмиссией не приходится, особенно во время передвижения в городе, поэтому сначала не рассматривают внедорожники, оснащенные такой коробкой передач. Таким образом, выбор коробки передач для кроссовера зависит от того, как и где вы собираетесь ездить.

Ранее были названы пять очевидных преимуществ вариатора над другими трансмиссиями.