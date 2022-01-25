Эксперты сообщили, что большое количество опций делает современные авто опасными.

Чтобы не иметь проблем, нужно всегда быть внимательным за рулем.

С каждым годом автомобили становятся более технологичными. Маркетологи и инженеры пытаются придумать больше полезных функций, которые должны помогать водителю.

Но эксперты уверены, что большое количество техники и опций наоборот делает езду за рулем опасной. Об этом сообщает издание Carscoops.

Раньше, автомобиль был прост – руль, педали, КПП и в лучшем случае магнитола, но сейчас современные автомобили напоминают больше компьютер, чем средство передвижения. Водитель вместо того, чтобы наблюдать за дорогой, постоянно отвлекается на различные автомобильные опции и гаджеты.

Независимые тесты показали, что даже такие вещи, как еда за рулем или разговор с пассажиром, значительно снижает бдительность водителя. То что автопроизводители добавляют в свои машины все более прогрессивные системы мультимедиа может сыграть не в пользу водителя. Например, в мультимедиа Tesla вообще встроены различные игры и стриминговые сервисы, которые могут сбивать с толку людей.

Конечно, автомобили стали значительно безопаснее, чем когда-либо. Новые системы помощи водителя, множество датчиков и камер делают вождение гораздо проще. Также почти каждое авто оборудовано системой hands-free, поэтому можно спокойно и безопасно общаться по телефону за рулем. Но вместо телефона теперь отвлекающий фактор – сам автомобиль.

Поэтому, чтобы не попасть в передрягу, за рулем всегда нужно быть очень внимательным. Отложите телефон, включите любимый плейлист перед началом движения и наблюдайте за трафиком, ведь очень возможно, что в соседнем автомобиле водитель сидит в социальных сетях, или ищет песню в папках мультимедиа.

Напомним, как добавить в свой автомобиль опцию помощи при парковке.