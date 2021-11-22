Эксперты составили рейтинг самых надежных автомобильных брендов 2021 года

Tesla расположилась в нем на предпоследней строчке.

Специалисты назвали самые надежные автомобильные бренды по итогам 2021 года.

Соответствующее исследование было проведено специалистами Consumer Reports.

Отметим, что рейтинг базируется на основе опросов владельцев автомобилей об уровне удовлетворенности и статистике отзывных кампаний. Данные сводятся к оценке по шкале от 0 до 100, причем среднее значение составляет 41-60 баллов.

Для того чтобы бренд попал в рейтинг, необходимо иметь в продаже по крайней мере две модели авто. Поэтому несколько производителей в этом году не входят в рейтинг – среди них Alfa Romeo, Dodge, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mitsubishi и Polestar. Есть много японских брендов. Фактически они доминируют в топ-10 рейтинге.

Так, лидером этого года стал Lexus, которому удалось опередить прошлогоднего чемпиона – Mazda. Toyota опустилась на третье место, а за ней следует Infiniti. Замыкает топ-5 рейтинга американский бренд Buick.

Вашему вниманию полный рейтинг по надежности автомобильных брендов :

Lexus: 76

Мазда: 75

Toyota: 71

Infiniti: 69

Buick: 66

Honda: 66

Subaru: 66

Acura 64

Ниссан: 63

Mini: 60

KIA: 43

Volvo: 42

Ram: 40

GMC: 37

Mercedes-Benz: 34

Volkswagen: 31

Genesis: 30

Jeep: 26

Тесла: 25

Линкольн: 18

Добавим, что были сделаны интересные выводы о надежности электрифицированных моделей: компактные гибриды и подключаемые модели — самая надежная категория. Одними из самых эффективных автомобилей в этой категории Toyota Prius и Honda Insight.

Cеданы, хэтчбеки, универсалы, купе и кабриолеты наиболее надежны со средним прогнозируемым показателем 57. На втором месте идут внедорожники и кроссоверы со средним баллом 50, а пикапы и минивэны получили в среднем 43 балла.