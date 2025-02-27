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Эксперты составили топ-10 самых надежных автомобилей 2025 года

Эксперты составили топ-10 самых надежных автомобилей 2025 года

Самые надежные автомобили 2025 года / Фото: Associated Press

Лидерство в рейтинге завоевали японские марки.

Надежность автомобиля – это ключевой фактор для обеспечения безопасности водителя и пассажиров. При покупке машины важно обращать внимание на этот аспект, поскольку надежный автомобиль снижает вероятность поломок и помогает сэкономить на ремонте.

Об этом сообщило издание Consumer Reports.

Специалисты провели исследования и составили рейтинг самых надежных автомобильных моделей 2025 года. Оценка базировалась на нескольких факторах, в том числе на результатах краш-тестов. Лидерами рейтинга стали японские бренды.

Самые надежные авто по мнению экспертов:

  • Nissan Sentra
  • Toyota Camry
  • Subaru Crosstrek
  • Subaru Forester
  • Toyota RAV4 PHEV
  • Toyota Highlander Hybrid
  • Lexus NX 350h (і 450h+)
  • BMW X5 (і X5 PHEV)
  • Tesla Model Y
  • Ford Maverick

Напомним, в Сети появились редкие кадры прототипов Таврии ЗАЗ-1102.

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