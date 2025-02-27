Эксперты составили топ-10 самых надежных автомобилей 2025 года

Лидерство в рейтинге завоевали японские марки.
Надежность автомобиля – это ключевой фактор для обеспечения безопасности водителя и пассажиров. При покупке машины важно обращать внимание на этот аспект, поскольку надежный автомобиль снижает вероятность поломок и помогает сэкономить на ремонте.
Об этом сообщило издание Consumer Reports.
Специалисты провели исследования и составили рейтинг самых надежных автомобильных моделей 2025 года. Оценка базировалась на нескольких факторах, в том числе на результатах краш-тестов. Лидерами рейтинга стали японские бренды.
Самые надежные авто по мнению экспертов:
- Nissan Sentra
- Toyota Camry
- Subaru Crosstrek
- Subaru Forester
- Toyota RAV4 PHEV
- Toyota Highlander Hybrid
- Lexus NX 350h (і 450h+)
- BMW X5 (і X5 PHEV)
- Tesla Model Y
- Ford Maverick
Напомним, в Сети появились редкие кадры прототипов Таврии ЗАЗ-1102.
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