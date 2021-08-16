Эксперты сравнили, во сколько обойдется обслуживание Tesla Model 3 и Toyota Camry за пять лет использования

Эксперты сравнили, во сколько обойдется обслуживание Tesla Model 3 и Toyota Camry за пять лет использования

Суммы почти идентичны.

Специалисты американской компании Tesla опубликовала расчеты средней стоимости владения электромобилем Model 3 в модификации Standard Range Plus по сравнению с популярным японским седаном Toyota Camry.

Об этом сообщает InsideEVs.

Так, в новом отчете Tesla отмечает, что ориентировочная стоимость Model 3 Standard Range Plus в США находится на одном уровне с моделями премиального сегмента от Audi и BMW, однако владение электрическим седаном обойдется гораздо дешевле — на уровне расходов на содержание более доступной Toyota Camry, которая является самым популярным седаном на американском рынке.

Конечно, затраты на электроэнергию почти за 100 тысяч километров пробега существенно ниже стоимости топлива, однако в расчетах Tesla также учитывает амортизацию и стоимость страховки. За пять лет стоимость владения Tesla Model 3 составила 55 центов за милю.

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Расчеты основаны на большой базе данных остаточной стоимости седана Model 3, а также стоимости его ремонта, технического обслуживания, электроэнергии и других факторов. Эксплуатационные расходы, в которые входит, например, бензин или электричество, регулярное техобслуживание и шины для Model 3 составляют лишь чуть больше половины суммы аналогичных расходов на Camry за аналогичный период.

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