Эксперты установили, сколько может проехать автомобиль с мигающей лампочкой уровня топлива

Для этого было протестировано 96 популярных машин.

Британские специалисты провели свежее исследование на тему того, сколько сможет проехать автомобиль после того как загорелась лампочка уровня топлива.

Об этом говорится в N1.

Отмечается, что для этого эксперимента коллеги из Туманного Альбиона протестовали 96 популярных машин, оснащенных бензиновыми двигателями и определили результат каждого из них.

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Большинство водителей считают, что они могут преодолеть только (около) 40 километров после включения лампочки, но на практике это число вдвое больше. Во многих современных автомобилях борт-компьютер обычно показывает оставшееся расстояние при критически низком уровне топлива, но даже в таких случаях, как было установлено в исследовании, машины едут дальше, чем показывает электроника.

Так, победителем рейтинга стал VW Passat — его запас хода при мигающей лампочке составляет 120,73 км. Далее следуют Volvo V40 и Ford Mondeo с показателем 113,6 и 112,68 км соответственно, а на четвертом месте — BMW 5-Series, который "протянул" 109,96 км. Далее Toyota Prius (107,2 км), Mercedes E-Class (103 км), Audi Q5 (102,7 км), Range Rover Sport (102 км), Mazda 6 (101,3 км), Audi A6 (99, 8 км).

А вот самая маленькая "дальнобойность" оказалась у BMW M3 — всего 51,48 км, за ним следуют KIA Picanto (51,72 км) и Fiat 500 — 59,77 км. Также разочаровали такие модели, как Ford Fiesta (66,1 км), Nissan Juke (65,7 км), Citroen C1 (62,4 км) и Mini Cooper (60,4 км). Замыкает десятку худших Ford Fiesta — после включения лампочки она едет только 66,09 км.

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Отдельно стоит отметить самые популярные авто: Skoda Octavia (95,5 км), Fabia (80 км), Volkswagen Golf (91,65 км), Polo (74,25 км), Tiguan (90,46 км), Renault Clio (83,55 км), Dacia/Renault Duster (80 км), Sandero (93,55 км), Peugeot 208 (96,47 км), Opel Astra (82,5 км), Corsa (69,18 км), Hyundai i30 (84,67 км), Suzuki Vitara (78,06 км).

Хотя средний предупредительный световой сигнал загорается, когда емкость резервуара составляет одну десятую от его емкости, на практике нет никакой гарантии, как далеко он пойдет. Чаще всего же сигнальная лампа загорается, когда уровень топлива опускается примерно до 10%. То есть, если бак у машины, например, на 60 литров, то индикатор "появится" тогда, когда топлива остается 6 литров.

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