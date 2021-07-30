Эксперты устроили забавные гонки среди самых медленных и самых маленьких электрокаров Европы: видео

В некоторых странах для них даже не требуется водительское удостоверение.

Специалисты решили проверить на скорость самые медленные и самые маленькие электрокары.

Об этом сообщает Carscoops.

Так, эксперты WhatCar? посоревновались на миниатюрных машинках, на которые в некоторых странах даже не нужно водительское удостоверение. В частности, во Франции и некоторых странах Европы такими электромобилями разрешено управлять даже детям с 14 лет, так как они физически не могут развивать скорость, при которой могут быть серьезные последствия в ДТП.

В отношении участников гонки, то здесь были представлены: совершенно новый Citroen Ami, двухместный Renault Twizy, который существует с 2012 года, индийский Reva G-Wiz и Micro Electric британского производства.

Характеристики электрокаров даже на бумаге выглядят комично. Renault Twizy имеет 17 л.с., но это еще солидная мощность, по сравнению с 8-сильным Citroen Ami. Зато последний и стоит соответственно — электрокар доступен в аренду за 19,99 евро в месяц.

Micro Electric стоит 11 999 фунтов стерлингов (14 100 евро), что не так уж и дешево, учитывая его характеристики. Запас ходу me — 150 километров, что больше чем вдвое выше показателя ближайшего конкурента, но мощность составляет всего 10 л.с. Окончательный претендент — подержанный REVA G-Wiz индийского производства.

В конце концов, победу в этой эпичной дуэли добыл Micro Electric.

Ранее рассказывалось о том, как электрокар Tesla Model S устроил эпическую дуэль на треке с болидом "Формулы-1 ".

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