Электрические и гибридные авто впервые опередили дизельные машины по количеству продаж

Хотя до бензиновых автомобилей им еще далеко.

В Европе электрические и плагин-гибридные автомобили впервые в истории обогнали дизельные машины по количеству продаж.

Об этом сообщает сайт Carscoops со ссылкой на данные JATO Europe.

В августе электромобили и гибриды смогли занять 21% доли рынка с 151 737 поставками. Дизели же имели 20 процентов и 141 635 единиц соответственно.

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Хотя это первый случай, когда электрические и гибридные автомобили превзошли дизели на континенте, но в абсолютных цифрах это только второй лучший месяц в истории.

В то же время бензиновые машины все еще имеют самую большую долю рынка — 56%. Однако отмечается, что она постепенно уменьшается.

С января по август 2021 года электрокаров и гибридов продали 1 320 000 единиц по сравнению с 158 300 единицами в том же периоде 2020 года. Бестселлером среди полностью электрических моделей второй месяц подряд был VW ID.3. Среди гибридов самым популярным был Ford Kuga.

Ранее сообщалось, что в Норвегии уже в апреле 2022 года могут продать последний автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

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