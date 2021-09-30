Электрический кроссовер Ford эпически провалил "лосиный тест": видео

Эксперты назвали результат одним из худших.

Шведское издание Teknikens Värld показало то, как Ford Mustang Mach-E проходит "лосиный тест".

Соответствующее видео появилось на их YouTube-канале.

Отметим, что "лосиный тест" — это испытание на стойкость автомобиля при резких маневрах, например, во время объезда препятствия, возникшего на дороге, например, лося. Хорошим результатом считается, если машина справляется с задачей и не затрагивает конусы на скорости 77-78 километров в час, однако в Mustang Mach-e проблемы возникли уже на 68 километров в час.

Шведские журналисты отметили, что у электрического кроссовера сносит заднюю ось, из-за чего он сбивает конусы задними колесами. Аналогичная картина повторяется на скорости 70 километров в час, а разогнавшись до 72 километров в час, Mustang Mach-E и вовсе оказался за пределами импровизированной трассы.

Эксперты сошлись во мнении, что это худший результат и привели в пример электрокар Tesla Model Y, которая проходит змейку на 75 километрах в час, и Hyundai Ioniq 5, который не затрагивает конусы на 72 километрах в час. Km77.com, в свою очередь, обнаружил в Ford Mustang Mach-E недостаточную поворачиваемость. В то же время теоретически электрокары должны проходить "лосиный тест" лучше, чем автомобили с ДВС, так как у них ниже центр тяжести (за счет распложенной под полом батареи), что положительно влияет на управляемость.

Ранее рассказывалось о том, что новое поколение седана Mercedes-Benz, который продается в Украине, провалило "лосиный тест".

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