Электрический кроссовер с распашными задними дверьми: Smart представила свою самую большую модель в истории

Электрический кроссовер с распашными задними дверьми: Smart представила свою самую большую модель в истории

В продажу она поступит в 2023 году.

Компания Smart представила на автосалоне в Мюнхене самую большую модель в истории марки.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Отметим, что ранее марка уже показывала официальные изображения будущей новинки. На фото можно было увидеть плавные обводы линий, мягкие изгибы и "плавучую крышу". Это будет пятиместный электрический кроссовер, который по габаритам близок к MINI Countryman.

Так, новая модель пока дебютировала как концепт, но он максимально приближен к серийной версии, которую долго ждать не придется — она поступит в продажу уже в 2023 году и будет доступна в Китае и Германии. Электрокар выполнен в новом языке дизайна марки, разработанном Mercedes. Автомобиль построен на модульной платформе Geely, которая также станет основой для будущих электромобилей Volvo.

По своим габаритам сити-кар немного компактнее кроссовера Mercedes EQA. Его длина составляет 4 290 мм, а ширина — 1 910 м. Высота равна 1 698 мм, а колесная база достигает 2 750 мм.

Smart

Внешность электрокроссовера стильная и современная. Кузов отличается мягкими линиями. Приподнятый капот визуально делает модель крупнее. Узкие фары соединены светодиодной полосой. В такой же стилистике выполнены и задние фонари. Одной из главных особенностей этой модели являются распашные двери, как у премиальных авто. Завершают образ большие 21-дюймовые колеса и бронзовые акценты на крыше, бамперах, порогах и дисках.

Салон концепта рассчитан на четырех человек, однако серийная версия будет пятиместной. В декоре используются позолоченные детали, а на передней панели установлен экран мультимедийной системы диагональю 12,8 дюйма. В список оснащения входят адаптивный круиз-контроль и система автоматической парковки.

Smart

В основу кроссовера может лечь платформа Geely под названием SEA, разработанная для электрокаров. Запас хода без подзарядки может составить до 500 километров по циклу NEDC. Какой будет силовая установка большого Smart — пока неизвестно.

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