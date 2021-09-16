Электрокар молодой компании превзошел рекордный запас хода Tesla: сколько он может проехать на одном заряде

Электрокар молодой компании превзошел рекордный запас хода Tesla: сколько он может проехать на одном заряде

Любая версия автомобиля имеет больший пробег, чем у Model S Long Range.

Электрический седан Air от Lucid Motors сможет проехать на одном заряде 836 километров, согласно официальному рейтингу EPA.

Об этом сообщает сайт Motor1.

Такой показатель будет доступен для самой эффективной версии автомобиля Dream Edition, оснащенной 19-дюймовыми колесами. Lucid Air с 21-дюймовым набором сможет проехать 774 км.

Таким образом этот электрокар побил рекордный показатель Tesla Model S Long Range, которая может проехать 667 км.

Кроме того, вариант Dream Edition будет иметь 933 лошадиные силы, а модель Dream Edition Performance, которая будет конкурировать с Tesla Model S Plaid, получит 1111 л.с. Более быстрая модель получит меньший пробег, который составит 758 км с 19-дюймовыми колесами и 725 км с 21-дюймовыми.

Lucid Motors также предложит Air Grand Touring с 800 л.с. и 830 км или 754 км запаса хода в зависимости от размера колеса. Все шесть версий модели сейчас расположены в верхней части списка EPA с электромобилями с наибольшим диапазоном.

Седан был разработан на электрической архитектуре 900 В+, с которой за 20 минут зарядки он должен получать 482 км пробега.

Производство машины уже начато, а первые поставки должны состояться позже в этом году. Бронирования на Dream Edition за 169 000 долларов США уже давно заполнены, поэтому придется довольствоваться Grand Touring за 139 000 долларов.

Ранее сообщалось, что Lucid официально представил сверхмощный электрокар Air.

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