Электрокар от Skoda устроил дуэль с электрическим самолетом

Такая необычная гонка была проведена для того, чтобы популяризировать электрический транспорт.

На поединок вышел электрический самолет Pipistrel Velis Electro и электрокар Skoda Enyaq iV. По замыслу маркетологов, это соревнование должно было показать, что времена меняются и транспорт, как в воздухе так и на земле может быть экологичным.

Enyaq iV – это первый полностью электрический кроссовер компании, а Pipistrel Velis Electro – первый электрический самолет, сертифицированный Агентством авиационной безопасности Европейского Союза. Об этом сообщает издание Motor1.

Чехи показали, что любой вид транспорта на электротяге будет более экономичным и экологичным, чем на традиционном топливе. Также следует отметить, что техника на электрической тяге значительно тише и плавнее, что положительно сказывается на водителях и его пассажирах.

Словенский легкий самолет имеет аккумулятор на 21 кВт/ч и от одного заряда может пролететь около 45 минут, тогда как внедорожник может преодолеть до 532 км со своим 82-киловатным аккумулятором. Следует отметить, что учитывая небольшой ценник техники, такие показатели достаточно впечатляют.

Уже скоро компания Skoda планирует расширить линейку Enyaq iV, добавив в нее версию купе, которая будет дополнением к Volkswagen ID.5 и Audi Q4 Sportback E-Tron. Но спустя некоторое время появится RS-версия, которая будет иметь 300 лошадиных сил мощности.

Напомним, что Skoda приступила к производству нового дешевого седана.