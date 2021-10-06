Электрокар Skoda показал неожиданные результаты во время "лосиного теста": модель оказалась хуже своего "брата"

Enyaq iV имеет много общего с Volkswagen ID.4, но тот прошел это испытание значительно лучше.

Электрический внедорожник Skoda Enyaq iV провалил "лосиный тест".

Видео с его испытанием опубликовали на YouTube-канале km77.com.

Этот автомобиль создан на платформе MEB группы Volkswagen и имеет много общих компонентов и технологий с ID.4, хотя этот тест он прошел гораздо хуже.

Внедорожник Volkswagen во время испытания успешно проходил через конусы со скоростью 73 километров в час. Его водитель сказал, что авто ведет себя предсказуемо, но система контроля стабильности не всегда ведет себя должным образом.

Похожая история с большим Enyaq iV. Лучший его результат, во время которого он не цеплял конусы, был на 67 км/ч, что является очень низким показателем для электромобиля.

В целом эта модель ведет себя очень подобно своему "брату" ID.4. Однако со второго поворота и дальше автомобиль имел небольшую избыточную управляемость. Во время попыток увеличить скорость это усилилось и машина стала менее предсказуемой.

Тестовая версия внедорожника является одной из базовых моделей, оснащенных аккумулятором на 58 кВтч. В этой конфигурации автомобиль весит около 1950 килограммов. Для сравнения, VW ID.4 в подобной спецификации весит около 1891 кг, хотя это не очень большая разница, чтобы оправдать чешское авто.

Ранее сообщалось, что электрический кроссовер Ford эпически провалил "лосиный тест".

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