Электрокар Tesla Model S установил необычный рекорд: что именно ему покорилось

Он превзошел достижение Porsche Taycan 4S.

Электромобиль Tesla Model S установил очередной рекорд.

Об этом сообщает Road and Track.

Так, этот автомобиль побил достижение Porsche Taycan 4S в неофициальных трансконтинентальных соревнованиях в США, известных как гонка Cannonball Run ("Пушечное ядро"), среди электромобилей. Стало известно, что Tesla Model S смогла завершить гонку за 42 часа 17 минут, что практически на два с небольшим часа быстрее времени, которое показало Porsche.

Отмечается, что при заезде авто должно пересечь всю Северную Америку. Начинается гонка в Нью-Йорке, а закончить свой путь электрокар должен в Лос-Анджелесе. "Пушечное ядро" ​​известно с 1970-х и существует исключительно единственное правило: машина должна самостоятельно пройти дистанцию. Разрешено модернизировать машину, изменять маршруты, а также корректировать состав экипажа.

Для заезда был выбран Model S 2021 модельного года в дальнобойной спецификации Long Range. Машина никак не дорабатывалась, а единственной модернизацией стали 19-дюймовые колесные диски с улучшенными аэродинамическими показателями вместо 21-дюймовых.

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Заезд осуществлен по тактике "низкого заряда". Чаще всего автомобиль прибывал на зарядные станции с 10% оставшимся зарядом, после чего его заряжали почти на 50% и продолжали путь. В среднем на зарядку приходилось тратить около 18 минут, а останавливаться приходилось 24 раза. Так, во время поездки электромобиль простоял на месте 7,2 часа.

Tesla Model S оснащена 670 мощным электромотором. Вместе с ним работает восьмиступенчатая автоматическая коробка и полный привод. Дорогая комплектация этой модели оснащается 1200 мощным электродвигателем.

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