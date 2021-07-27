Электрокар Tesla Model S устроил эпическую дуэль на треке с болидом "Формулы-1" (видео)

"Зеленая" машина соревнуется наравне с гоночным авто, что раньше считалось неслыханным.

Электромобиль Tesla Model S посоревновался в гонке со старым автомобилем Benetton из "Формулы-1", который оснащен двигателем V10.

Об этом сообщает Carscoops.

Модель S, представленная в этой гонке, является версией P100D. Когда-то это была флагманская версия электрического седана, но сейчас ее заменила Model S Performance.

В гонке Model S сразу вырвалась вперед благодаря своей системе полного привода, которая намного эффективнее, чем задний привод автомобиля "Формулы-1". Однако, как только Benetton набирал скорость, он быстро пронесся мимо Tesla. Четверть мили (402 м) он прошел за 9,6 секунды по сравнению с 10,8 секундами Model S.

Затем автомобили начали гонку, в которой они стартовали со скоростью 64 км/ч. В ней снова мгновенный крутящий момент Tesla предоставил ей небольшой отрыв в начале. Однако вскоре болид "Формулы-1" промчался мимо.

Также автомобили посоревновались в еще рядах тестов. Первый из них — испытание на разгон до 161 км/ч и мгновенное торможение. В нем тоже победил болид, который смог первым разогнаться до нужной скорости и имел более короткий тормозной путь.

Соответствующее видео гонки было опубликовано на YouTube-канале DrivenMedia.

Ранее сообщалось, что грузовики Volvo и Scania посоревновались на скорость в драг-рейсе.

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