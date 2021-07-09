Электрокар Tesla на автопилоте не сумел вписаться в поворот на узкой дороге и влетел в дерево: видео

Электрокар Tesla на автопилоте не сумел вписаться в поворот на узкой дороге и влетел в дерево: видео

Сеть возмутили действия водителя.

Уже все привыкли к тому, что автопилот электрокаров Tesla иногда может "удивить". Вот и на этот раз эта система дала сбой.

Так, водитель Tesla Model 3 использовал автопилот для езды по узкой дороге с одной полосой с велосипедными дорожками и препятствиями вдоль обочины.

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Недавно в YouTube появился соответствующий видеоролик, демонстрирующий, как система автопилота электромобиля Tesla Model 3 не справилась с простой ситуацией, в результате чего машина вылетела с дороги и врезалась в дерево.

Автомобиль двигался на приличной скорости, перед самым поворотом разогнался почти до 50 км/ч и не сбрасывал скорость при вхождении в поворот. Вместе с этим у водителя было достаточно времени, чтобы взять на себя управление и избежать ДТП, если бы он держал руки на руле.

Ситуацию можно рассматривать с двух сторон: можно сказать, что виноват Илон Маск и Tesla в целом, однако стоит отметить, что водитель Tesla Model 3 не держит руки на руле, как того требует описание системы автопилота Tesla.

Ранее рассказывалось о том, что автопилоты Tesla попали под расследование специалистов.

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