Электрокар Volkswagen получил престижную награду за безопасность

Это свидетельствует о том, что будущие авто на его платформе также будут безопасны.

Электрический кроссовер Volkswagen ID.4 получил награду Top Safety Pick Plus от американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS).

Об этом сообщает сайт CNET.

Чтобы претендовать на награду автомобилю нужно хорошо пройти шесть сложных краш-тестов, включая испытание на частичное и полное перекрытие, тест на прочность крыши и испытание подголовника.

Также машина должна иметь систему предотвращения фронтальной аварии, которая является важной в тестах на столкновение авто с другим транспортным средством или пешеходом. Кроме того, автомобиль должен быть по умолчанию оснащен фарами с хорошим или приемлемым рейтингом на всех доступных уровнях комплектации.

ID.4 получил хорошие оценки во всех тестах, что является весомым доказательством, что будущие модели, основанные на платформе ID.4, будут также безопасны и смогут получить подобные отличия.

Ранее сообщалось, что кроссовер Mitsubishi, который должен появиться в Украине, получил от IIHS наивысшую оценку за безопасность.

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