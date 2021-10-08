Электрокары стали почти такими же прибыльными, как авто с ДВС — гендиректор Audi

Электрокары стали почти такими же прибыльными, как авто с ДВС — гендиректор Audi

Также он рассказал, как на компанию повлиял дефицит чипов.

Генеральный директор Audi Маркус Дюсманн заявил, что электрические автомобили компании стали почти таким же прибыльными, как машины с двигателями внутреннего сгорания.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Он считает, что разрыв в доходности между двумя типами авто будет ликвидирован в течение следующих трех лет. К 2033 году компания перестанет выпускать авто с ДВС.

Группа Volkswagen уверена, что переход Audi на электрокары сделает их серьезным конкурентом для Tesla. Генеральный директор VW Group Герберт Дисс поддержал их усилия в разработке программного обеспечения и считает, что это станет "переломным моментом" в отрасли.

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Дюсманн сказал, что личная разработка компанией программного обеспечения имеет решающее значение для Audi, поскольку оно будет интегрировано в их электромобили. Он также сообщил, что, вероятно, они поделятся технологией с другими автопроизводителями в последующие 5-10 лет.

Также глава Audi рассказал, как на них повлиял глобальный дефицит чипов. По его словам, это серьезно сказалось на его работе, но он уверен, что компания переживет это.

По словам Дюсманна, дефицит чипов является серьезным вызовом и назвал его "идеальной бурей". В то же время он уверен в возможностях своих коллег и сказал, что концерн Volkswagen в целом обращается с ситуацией должным образом.

Дюсманн, который также является членом правления группы VW, заявил, что они укрепляют свои отношения с производителями чипов и выйдут из полупроводникового кризиса более сильными, чем раньше.

Ранее сообщалось, что Audi представила грандиозный электрокар, который имеет много общего с частным самолетом.

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