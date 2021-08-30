Электрокроссовер Hyundai, который продается в Украине, великолепно справился с краш-тестом (видео)

У него обнаружено лишь несколько недостатков.

Организация KNCAP провела серию краш-тестов и проверку безопасности электрического кроссовера — Hyundai Ioniq 5.

Об этом сообщает Autoevolution.

Как известно, эта модель быстро набирает популярность на тех рынках, где уже продается. Эксперты организации KNCAP также высоко оценили безопасность электрокара, заметив лишь несколько мелких недостатков.

Так, Hyundai Ioniq 5 набрал в тестах KNCAP 92,1 балла из 100 возможных. Это делает его одним из самых безопасных автомобилей в продаже в Южной Корее. Кроссовер набрал более высокие баллы по сравнению с Tesla Model 3, который получил от KNCAP только 83,3.

autoevolution.com

KNCAP распределяет 100 баллов следующим образом: 60 баллов — за краш-тесты, 20 баллов — за защиту пешеходов и еще 20 — за системы предотвращения аварии. Hyundai Ioniq 5 действительно хорошо прошел критическую оценку, набрав 59,29 балла из 60, или 98,8% от максимума.

Второй лучшей категорией электрического кроссовера было избежание аварий: из максимальных 20 баллов, Ioniq 5 набрал 19,17 балла, что также близко к 100%. А вот защита пешеходов подвела Ioniq 5, снизив общую оценку. Кроссовер Hyundai набрал лишь 13,64 балла из 20, или 68,2% в этой категории.

autoevolution.com

Главный конкурент Hyundai Ioniq 5 на местном рынке — Tesla Model 3 справилась с краш-тестом на 59,77 балла, что лучше, чем у Ioniq 5, но проиграла в предотвращении аварий (11,89 балла) и защите пешеходов (11,68 балла).

Добавим, что в Украине перспективная новинка доступна с двумя батареями на выбор — 58 кВтч или 72,6 кВтч, с передним или полным приводом. В основе конструкции лежит модульная платформа E-GMP с ультратонкой батареей, расположенной между осями.

Максимальная скорость кроссовера достигает 185 км/ч. На разгон до 100 км/ч такой версии нужно всего 5,2 секунды. Запас хода составляет 470-480 км по циклу WLTP. Автомобиль поддерживает зарядные устройства на 400 В и 800 В. По словам создателей, с помощью мощной зарядной станции на 350 кВт на зарядку от 10 до 80% емкости батареи нужно 18 минут, а чтобы зарядить АКБ для преодоления 100 км, нужно всего 5 минут.

Ранее рассказывалось о том, что популярный в Украине кроссовер провалил краш-тест.

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