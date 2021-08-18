Электромобиль Hyundai бьет рекорды продаж на рынке, эта модель представлена в Украине

В июле ее приобрели более 8 тысяч раз.
Сегмент электрифицированных моделей становится все популярнее.
По информации InsideEVs, компания Hyundai сообщила о снижении мировых продаж автомобилей более чем на 13% до 137 962 единиц в июле, однако сегмент электрифицированных моделей продолжает расширяться и третий месяц подряд достигает рекордных значений.
В июле компания продала в общей сложности 11 742 электрифицированных автомобили, это на 39% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время они заняли 8,5% от всех поставок Hyundai. С начала года компания продала более 55 тысяч электромобилей и гибридов, что на 16% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Они заняли 5,7% от общего объема автомобилей Hyundai за этот период.
Продажи электрифицированных автомобилей с начала года:
- Электромобили 46 318 (рост на 9%);
- Гибриды: 9 253 (рост на 73%);
- Автомобили на водородных элементах питания: 5 721 (рост на 40%);
- Всего 55 571 (рост на 16%).
Самым популярным электромобилем производителя стал Hyundai Ioniq 5, продажи которого превысили 8 тысяч единиц. Это более двух третей от общего объема продаж электромобилей компании в июле. Продажи Hyundai Kona Electric упали до 1 317 единиц по сравнению с 6 500 автомобилями годом ранее.
Продажа за последний месяц (и за текущий год):
- Hyundai Ioniq 5 — 8 068 (24 744);
- Hyundai Kona Electric — 1 317 (14 679);
- Hyundai IONIQ Electric — 825 (6 895);
- Hyundai Santa Fe PHEV — 1 142 (4 629);
- Hyundai IONIQ Plug-In — 390 (4 619);
- Hyundai Tucson PHEV — 0 (5).
Добавим, что электрокар Hyundai Ioniq 5 официально представлен и в Украине. Продажи этой модели стартовали в начале июля.