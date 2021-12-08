Электромобиль Tesla попал в аварию при съемке рекламы об автопилоте

Инцидент произошел после первого же дубля.

Достаточно курьезный случай произошел с электрокаром Tesla.

Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что этот инцидент произошел еще пять лет назад. Во время съемки рекламного ролика об автопилоте электромобиль во время первого же дубля врезался в дорожное ограждение, получив серьезные повреждения. Кроме того, модель ехала не совсем самостоятельно.

Так, в новом рекламном ролике специалисты планировали во всей красе продемонстрировать возможности автопилота Tesla. По замыслу авторов, электромобиль должен был проехать по городским улицам, самостоятельно преодолевая перекрестки и светофоры. В конце видео Tesla парковалась у офиса компании.

Бывшие сотрудники корпорации, пожелавшие остаться анонимными, рассказали, что во время съемок первого дубля электромобиль врезался в дорожное ограждение. Удар получился столь сильным, что специалистам пришлось вызвать другую модель. Кроме того, в рекламном ролике заявляли, что электрокар способен самостоятельно передвигаться, подстраиваясь под окружающую обстановку. По факту же Tesla двигалась заранее с загруженными картами.

В середине августа правительство США приступило к расследованию, в ходе которого планирует проверить работоспособность системы автопилота Tesla. Внеплановую проверку работники ведомства решили провести после серии аварий электрокаров с машинами экстренных служб.

Читайте также:

Tesla проведет масштабную отзывную кампанию одной модели из-за серьезного дефекта

В Сети появилось необычное видео, как электрокар Tesla дрейфует в озере, как катер