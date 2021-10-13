Электромобиль Volkswagen вызвал ажиотаж на европейском рынке

На эту модель уже более 140 тысяч предзаказов.

Новый электромобиль Volkswagen ID.3 стал хитом продаж на рынке Европы.

Об этом сообщает Electrek.

Отмечается, что с начала продаж на эту модель было получено более 144 тысяч заказов, в то же время около 50% из них приходится на новых клиентов, которые ранее не водили Volkswagen и не были владельцами автомобилей этой марки, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Для сравнения, у других моделей Volkswagen средняя доля новых покупателей составляет около 36%. В первой половине 2021 года высокий спрос на Volkswagen ID.3 и другие модели семейства ID. позволил марке Volkswagen вырваться в лидеры европейского рынка электромобилей. В августе эта модель стала самым популярным электромобилем на многих рынках, включая Германию, Великобританию, Ирландию, Австрию и Швейцарию.

Недавно компания Volkswagen провела опрос среди владельцев ID.3 из Германии, чтобы узнать причины покупки и особенности эксплуатации автомобилей. Среди основных причин для покупки или долгосрочной аренды Volkswagen ID.3 были названы экологические показатели (60% опрошенных) и инновационные технологии (51% опрошенных). Еще одним важным критерием для покупателей стала персональная поддержка со стороны дилеров и сервисной сети Volkswagen.

Почти для 80% клиентов из Германии Volkswagen ID.3 — наиболее часто используемый автомобиль в их семье. Большинство пользователей уже заряжают автомобиль дома с нулевым балансом выбросов углерода. Около 70% из них используют только экологически чистую электроэнергию от собственных фотоэлектрических систем или своих поставщиков электроэнергии — при этом все чаще применяется новое решение Volkswagen Naturstrom Connect для экологически чистых видов транспорта.

Добавим, что мировые продажи Volkswagen ID.3 стартовали летом 2020 года. А уже в октябре новинка стала электрическим бестселлером Европы. Запас хода этого электрокара составляет 420 км, а до "сотни" более мощная версия способна разогнаться за 7,3 секунды. В Германии цены на Volkswagen ID.3 стартуют от 34 тысяч евро.

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