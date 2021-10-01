Электромобили и гибриды с США вырастут в стоимости: названа причина

Еще существует вероятность дольше ждать машину.

Цены на электромобили и гибриды с США могут существенно подняться.

Об этом сообщает Auto24.

Так, несколько компаний, которые предоставляют услуги по перевозке автомобилей из США в Украину и другие страны мира в контейнерах, объявили о повышении стоимости услуг опасных грузов, которыми они стали считать гибриды и электрокары.

Отмечается, что повышение тарифов объясняется увеличением рисков при их транспортировке, ведь участились случаи, когда батареи электрических авто загорались прямо во время транспортировки по морю. А потушить их невозможно, поэтому как минимум сгорает весь контейнер с другими автомобилями.

В частности, один из перевозчиков указал, что на всех судоходных линиях добавлен сбор за опасные авто в размере 100 долларов США за каждую опасную единицу в контейнере. При этом общая сумма сборов за опасные авто за контейнер составляет не менее 300 долларов США.

Например, если в контейнере один гибрид или электромобиль, то дополнительный сбор составляет 300 долларов, если два – по 150 за каждый, если три и больше – по 100 долларов за единицу. Таким образом, перевозить в одном контейнере, в котором помещается 3-4 автомобиля, один электрокар или гибрид, становится невыгодно. Более рентабельно грузить электромобили и гибриды в отдельный контейнер, в котором нет авто с двигателями внутреннего сгорания.

Как следствие, такая консолидация увеличит и без того длительное время ожидания загрузки автомобилей в США, вызванное дефицитом пустых контейнеров. То есть не только цена, но и время ожидания выигранного на аукционе автомобиля существенно увеличится. Если раньше срок ожидания прибытия выигранного на автоаукционе США составлял 1,5 – 3 месяца, то сегодня он может составлять 3 – 5 месяцев в зависимости от порта загрузки.

Ранее рассказывалось о том, что электромобили в ремонте оказались значительно дороже авто с ДВС.

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