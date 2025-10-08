- Дата публикации
Электромобили массово захватывают украинские дороги: названы самые популярные модели
Спрос на электрокары в Украине бьет рекорды. Лидером среди новых авто стал Volkswagen ID. UNYX.
Украинцы все активнее переходят на электротранспорт. В сентябре 2025 года автопарк страны пополнился почти на 9,2 тысячи электромобилей, что на 114% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщил портал «УкрАвтопром».
Среди зарегистрированных авто преобладали легковые электрокары — 8967 единиц. Из них 6706 подержанных было импортировано из-за рубежа, а 2261 — новых, что демонстрирует рост продаж новых электромобилей на 160% по сравнению с прошлым годом.
В категории коммерческого транспорта зарегистрировали 223 электромобиля, из которых только 46 — новые. Кроме того, на украинские дороги вышли два новых электробуса, что указывает на постепенное внедрение экологических решений и в общественном секторе.
Самой популярной моделью среди новых электрокаров в сентябре стал Volkswagen ID. UNYX, который выбрали 432 покупателя. Далее — BYD Song Plus (276 авто), BYD Leopard 3 (150), Honda eNS1 (143) и Zeekr 7X (128).
Среди подержанных электромобилей, ввезенных в Украину, лидером остается Tesla Model Y — зарегистрировано 929 машин. Также в топ-5 вошли Tesla Model 3 (738), Nissan Leaf (651), Kia Niro (431) и Renault ZOE (311).
