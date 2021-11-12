Электромобили оказались не такими уж экологически чистыми — исследование

В Европе этот сегмент развивается очень быстро.

Как известно, электрокары в последнее время пользуются большим спросом. Все дело в том, что о них сложилось впечатление, будто они не вредят окружающей среде.

Впрочем, согласно данным, собранным исследовательской консалтинговой компанией Radiant Energy Group (REG), в Европе, где продажи электрокаров растут быстрее всего в мире, электромобили фактически создают больше выбросов углерода, чем традиционные авто, поскольку электросети очень зависят от угля, передает Reuters.

Так, в Польше и Косово электромобили фактически создают больше выбросов углерода. Согласно исследованию, опубликованному Reuters, лучшими показателями являются атомные и гидроэлектростанции Швейцарии со 100% экономией углерода по сравнению с бензиновыми автомобилями, Норвегия 98%, Франция 96%, Швеция 95% и Австрия 93%. Отстают Кипр – 4%, Сербия – 15%, Эстония – 35% и Нидерланды – 37%.

Данные также показали, что водитель электромобилей в Германии, который расситывает на сочетание возобновляемых источников энергии и угля, позволяет экономить 55% парниковых газов.

В таких странах, как Германия или Испания с крупными инвестициями в солнечную и ветровую энергию, отсутствие накопителей возобновляемой энергии означает, что количество углерода, сэкономленного при вождении электромобиля, сильно зависит от времени. Зарядка во второй половине дня – когда солнце и ветер преобладают – экономит на 16-18% больше углерода, чем ночью, когда сеть, скорее всего, работает на газе или угле.

Анализ базировался на публичных данных европейской платформы прозрачности оператора системы передачи ENTSO-E и Европейского агентства по окружающей среде (EEA).

Уровень выбросов между электрическими и бензиновыми транспортными средствами уменьшился за последние годы, поскольку автопроизводители отдают себе отчет в том, что им нужно будет достичь целей ЕС по сокращению выбросов углерода, но продавая больше автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, их двигатели будут более экономичными. В результате, согласно данным ЕАОС, выброс углекислого газа в недавно зарегистрированных бензиновых автомобилях в Европе упал в среднем на 25% в период с 2006 по 2016 год.

Продажи электромобилей в Европе обеспечиваются государственными субсидиями и правилами против новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с 2035 года. Каждое пятое транспортное средство, проданное в Европе в прошлом квартале, было электрифицировано, и консалтинговая компания Ernst & Young ожидает, что продажи моделей с нулевым уровнем выбросов опередят ДВС в абсолютном выражении к 2028 году.

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