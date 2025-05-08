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Электромобили теряют 40% ресурса батареи из-за удобной функции: что известно
Быстрая зарядка удобна, но небезопасна: новое исследование показывает, как она разрушает аккумуляторы.
Китайские исследователи обнаружили, что постоянное использование сверхбыстрой зарядки (от 120 кВт) может привести к потере 40% ресурса аккумулятора электромобиля. Особенно это касается коммерческого транспорта, где батареи регулярно подвергаются интенсивным нагрузкам.
Об этом сообщило издание CarNewsChina.
Так, электрическое такси, ежедневно проезжающее более 100 км и 70% времени заряжаемое на мощных станциях, теряет 15% емкости всего за два года. Водители такси подтверждают проблему: удобство быстрой зарядки часто оборачивается быстрым износом батареи.
Это ставит вызов перед автопроизводителями. С одной стороны, без быстрой зарядки электрокары теряют конкурентное преимущество, с другой — их эксплуатация становится дороже из-за необходимости замены аккумуляторов. Разрабатываются решения: «умные» зарядные станции, улучшенная терморегуляция и специальные режимы зарядки.
Специалисты советуют избегать сверхбыстрой зарядки, особенно при очень низком или высоком уровне заряда — именно тогда батарея наиболее уязвима.
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