ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Новости
Количество просмотров
122
Время на прочтение
1 мин

Электромобили теряют 40% ресурса батареи из-за удобной функции: что известно

Быстрая зарядка удобна, но небезопасна: новое исследование показывает, как она разрушает аккумуляторы.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Электромобиль

Зарядка электромобиля / © Associated Press

Китайские исследователи обнаружили, что постоянное использование сверхбыстрой зарядки (от 120 кВт) может привести к потере 40% ресурса аккумулятора электромобиля. Особенно это касается коммерческого транспорта, где батареи регулярно подвергаются интенсивным нагрузкам.

Об этом сообщило издание CarNewsChina.

Так, электрическое такси, ежедневно проезжающее более 100 км и 70% времени заряжаемое на мощных станциях, теряет 15% емкости всего за два года. Водители такси подтверждают проблему: удобство быстрой зарядки часто оборачивается быстрым износом батареи.

Это ставит вызов перед автопроизводителями. С одной стороны, без быстрой зарядки электрокары теряют конкурентное преимущество, с другой — их эксплуатация становится дороже из-за необходимости замены аккумуляторов. Разрабатываются решения: «умные» зарядные станции, улучшенная терморегуляция и специальные режимы зарядки.

Специалисты советуют избегать сверхбыстрой зарядки, особенно при очень низком или высоком уровне заряда — именно тогда батарея наиболее уязвима.

Ранее мы сообщали, как водители «убивают» аккумулятор через неделю

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie