Электромобили Tesla собираются научить самостоятельно выбирать режим движения

Также их хотят наделить умением парковаться без водителя.

Электромобили Tesla хотят оборудовать умением самостоятельно выбирать нужное направление движения (вперед или назад).

Об этом сообщает Electrek.

Так, по словам главы компании Илона Маска на всех электрокарах марки должна появиться опция Auto Shift. Эта функция позволит электромобилю самостоятельно решать, куда ехать и соответственно управлять трансмиссией.

Таким образом, водителю электрокара не нужно будет даже прикасаться к селектору трансмиссии. Эта функция вскоре будет доступна и на всех других электромобилях, в том числе и на более доступных вариантах — Model 3 и Model Y. Кроме того, электрокары Tesla смогут самостоятельно переходить в "парковочный" режим после того, как водитель оставит транспортное средство.

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По словам экспертов, стремительное развитие функции автоматического определение направления движения позволит электромобилям Tesla научиться автономно выполнять разворот даже в ограниченном пространстве.

Напомним, что обновленная версия фирменного "автопилота" появилась в компании Tesla в июле 2021 года. Оборудованием для системы автономного управления на конвейерах марки оснащаются все электромобили компании, но для ее активации нужно будет внести дополнительные средства.

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