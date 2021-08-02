Электромобили Tesla впервые оборудовали русскоязычным интерфейсом: есть специфическая проблема

Обновление появилось 29 июля.

Компания Tesla выпустила новую версию программного обеспечения для своих электромобилей, включая множество улучшений и ранее недоступных функций.

Об этом сообщает Electrek.

Так, среди обновлений интерфейса электрокаров Илона Маска можно отметить появление русскоязычной версии. Кроме того, что меню переведено на русский язык, система научилась распознавать русский язык и реагировать на команды.

Впрочем, появилась специфическая проблема. Журналисты отмечают, что система переведена на русский язык с помощью машинного перевода. Поэтому ошибки и странные переводные сроки все же присутствуют, и не всегда понятно, что имеется в виду. Кроме русского языка, который появился в арсенале Tesla впервые, в новом ПО добавлена поддержка венгерского и румынского языков.

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В Tesla также разработали режим Car Wash Mode специально для автомоек. В случае его активации электрокар закрывает окна, отключает стеклоочистители, охранный режим и замки дверей, а также блокирует порт зарядки и отключает сигналы парктроника.

Среди других нововведений — возможность отключения функции автозатемнения зеркал заднего вида, а также расширение функционала видеорегистратора. Теперь он будет автоматически сохранять видеозапись каждый раз, когда зафиксирует события, связанные с безопасностью, будь то столкновение или раскрытия эйрбегов. Кроме этого, мультимедийная система Tesla теперь поддерживает стриминговый сервис Disney+, где показывают новинки Walt Disney Studios.

Ранее рассказывалось о том, что Tesla заплатит владельцам одной из своих моделей.

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