Электромобили в ремонте оказались значительно дороже авто с ДВС — исследование

Разница весьма ощутима.

Аналитики сделали неожиданное заявление относительно электромобилей.

Об этом сообщает SocialPost.News.

Так, немецкая финансово-аналитическая компания Allianz провела исследование (путем анализа данных по полисам на 2018-2020 годы) и установила, что страховые выплаты по КАСКО на электромобили в среднем на 10% больше, чем на традиционные авто.

В то же время ремонт поврежденных в ДТП "электричек" по факту обходится дороже в среднем на 30%. Гибриды для страховых оказались еще более "накладными". Расходы по таким машинами оказались выше 50%.

Причина такого дорогостоящего ремонта кроется в первую очередь в батареи. В случае с "зелеными" автомобилями — это второй по счету самый дорогой элемент после кузова (цены на новые батареи могут доходить до 20 тысяч евро). И если у электромобилей они часто находятся в полу и хоть как-то защищены, то у гибридов — установлены сзади и крайне уязвимы во время столкновения.

В то же время надо понимать, что даже легкое ДТП может обернуться ремонтом или даже заменой аккумулятора. А некоторые производители предлагают установку новой АКБ даже если сам аккумулятор остался цел, но сработали подушки безопасности (поскольку есть риск так называемых скрытых повреждений).

Наконец, еще одна проблема электромобилей — проводка. Кабели часто становятся объектом внимания крыс и мышей — грызуны их используют в пищу. У некоторых электромобилей предусмотрена защита на этот счет, но если животные все же добираются до проводов, ремонт машины может обойтись в копеечку. В среднем комплект кабелей для электромобилей стоит около 7 тысяч евро.

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