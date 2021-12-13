Электропикап Tesla Cybertruck был замечен на треке: что интересного в прототипе

Электропикап Tesla Cybertruck был замечен на треке: что интересного в прототипе

Автомобиль получил видоизмененный дизайн и странный стеклоочиститель.

С того момента, как Илон Маск представил Tesla Cybertruck, прошло уже два года, а на дорогах он так и не появился. Куча предварительных заказов, много обещаний, но в лучшем случае до того, как авто уйдет в серийное производство, ждать еще год.

Но недавно шпионы заметили на треке прототип автомобиля, соответствующее видео выложили на Youtube-канале Chile Al100.

Судя по видео, автомобиль получит обновленную переднюю часть. Над бампером теперь появилась оптика и воздухозаборник. Также дизайнеры немного изменили пороги, а вот задняя часть с грузовым отсеком никак не изменилась.

То, что сильно бросается в глаза – это обычные зеркала заднего вида, ведь в США запрещается использовать вместо них камеры, а так же просто гигантский стеклоочиститель. Конечно, его добавили через огромное лобовое стекло. Илон Маск отметил, что они пытались придумать более элегантное решение этой проблемы, но пока ничего не удалось.

Вообще автомобиль очень похож на прототип, представленный 2 года назад. Но самое главное у него должно быть внутри, но на видео этого не увидишь. Итак, ждем от Tesla новой информации о революционном Cybertruck.

Напомним, что Tesla Cybertruck получит версию с четырьмя двигателями и активное шасси.