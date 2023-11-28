Элитные беженцы: в Португалии засветился редкий спорткар Porsche из Украины – СМИ

Судя по коду региона на номере "АХ", этот спорткар прибыл из Харьковской области.
В Португалии, на одном из курортов, был замечен редкий тюнингованный спорткар Porsche 911 TechArt GT Street с украинскими номерами.
Об этом пишет сайт ТопЖир.
Судя по коду региона на номере "АХ", этот спорткар прибыл из Харьковской области. Неизвестно, как и когда элитная машина выехала из Украины и кто ее владелец.
"Это не самая новая модель, однако она привлекает к себе внимание благодаря обвесу, расширенным крыльям и антикрылу", — отмечают в издании.
В основе TechArt GT Street лежит Porsche 911 Turbo 997. Максимальная скорость составляет 340 км/ч, мощность около 640 лошадиных сил. Чтобы разогнаться со старта до сотни км/ч спорткару нужно всего 3,2 секунды. Максимальная скорость составляет 345 км/ч.
Цена такого нового авто составляет от 245 000 евро, после тюнинга очевидно еще больше.
Ранее ТСН.ua разбирался, что известно о так называемых батальонах "Монако", и ТРО Лазурного берега – элитных беженцах из Украины и где они пытаются переждать войну.
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