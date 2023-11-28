Элитные беженцы: в Португалии засветился редкий спорткар Porsche из Украины – СМИ

Судя по коду региона на номере "АХ", этот спорткар прибыл из Харьковской области.

В Португалии, на одном из курортов, был замечен редкий тюнингованный спорткар Porsche 911 TechArt GT Street с украинскими номерами.

Об этом пишет сайт ТопЖир.

Судя по коду региона на номере "АХ", этот спорткар прибыл из Харьковской области. Неизвестно, как и когда элитная машина выехала из Украины и кто ее владелец.

"Это не самая новая модель, однако она привлекает к себе внимание благодаря обвесу, расширенным крыльям и антикрылу", — отмечают в издании.

В основе TechArt GT Street лежит Porsche 911 Turbo 997. Максимальная скорость составляет 340 км/ч, мощность около 640 лошадиных сил. Чтобы разогнаться со старта до сотни км/ч спорткару нужно всего 3,2 секунды. Максимальная скорость составляет 345 км/ч.

Цена такого нового авто составляет от 245 000 евро, после тюнинга очевидно еще больше.