Энтузиаст заменил штурвал на руль в самой быстрой Tesla: в Сети им восхитились (видео)

Энтузиаст заменил штурвал на руль в самой быстрой Tesla: в Сети им восхитились (видео)

Интересно, что он из другой модели марки.

Энтузиаст Райан Хюбер решил заменить штурвал на электромобиле Tesla Model S Plaid, поставив вместо него руль от Tesla Model 3.

Об этом сообщает Electrek.

Отметим, что обновленные в этом году электромобили Tesla Model S и Model X начали оснащаться штурвалом без подрулевых переключателей, что многим автовладельцам доставило двойное неудобство, но производитель не стал предлагать рулевое колесо обычной формы в качестве опции.

Отказ Tesla от подрулевых переключателей в машинах, оснащенных штурвалом, больше проблем вызвал на этапе выбора режима движения, поскольку привычным селектором, задающим направление вращения колес, новые машины больше не оснащались.

Что касается Хюбера, то он сначала хотел ограничиться только блоком подрулевых переключателей, но затем втянулся в эксперимент и заставил электромобиль слушаться внештатного для него рулевого колеса в сочетании с подрулевыми переключателями. Для полной адаптации чужеродных к модели органов управления пришлось переписать часть программного кода. Как следствие, в Сети восхитились поступком Хюбера и похвалили его за труд.

Ранее рассказывалось о том, что Tesla Model S установил необычный рекорд.

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