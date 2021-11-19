Энтузиасты превратили военный самолет в уютный кемпер: его внешность изумляет (видео)

Это самый интересный кемпер, который можно встретить на дороге.

Традиционно кемпер – это какая-нибудь довольно неприглядная машина, которая мешает вам на трассе. Но американский инженер Джино Луччи и его сын могут с вами поспорить. Ведь они создали очень оригинальный дом на колесах, получивший название – "Сказочный фламинго".

Об этом сообщает канал Round Engine Aero.

Вся фишка дома состоит в том, что ребята соединили грузовик с военным пассажирским самолетом Douglas R4D 1943 года. На реализацию проекта ушло 2 года.

Глядя на результат можно сказать, что у создателей руки действительно "золотые". Им удалось идеально переделать списанный самолет в полноценный автокемпер.

Джино Луччи купил Douglas R4D в 1980 году на военном аукционе. Машина была в очень плохом состоянии. Так что мужчинам понадобился целый год только для того, чтобы вывести самолет из аварийного состояния и уже только потом начался процесс переработки.

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Для того чтобы проект был более интересным, было решено оставить по максимуму деталей от самолета. Потому, к примеру, шофер и передний пассажир посиживают на летных сиденьях Douglas R4D. Что касается фюзеляжа, чтобы попасть внутрь, нужно отбросить трап и подняться на борт. Также инженеры оставили практически все штатные системы и датчики. Их просто переделали под нужды дома. Теперь вместо полета они отвечают, например, за температуру внутри и освещение.

Про комфорт здесь также не забыли, в жилом модуле длиной 28 метров разместили полноценные спальные места, туалет с душевой кабиной, а также кухню и гостиную. А в движение его приводит мощный дизельный двигатель от грузовика International. Его вполне хватает для того, чтобы наслаждаться управлением этого монстра.

И, конечно, владелец “Сказочного фламинго” позаботился о законной стороне своей переработки. Целых четыре месяца он потратил, чтобы узаконить все изменения. В конце концов ему это удалось и теперь можно спокойно путешествовать.

Напомним, что чешская компания Torsus, основанная украинцами, презентовала уже готовое внедорожное шасси для кемперов.