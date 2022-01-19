Эра больших двигателей подходит к концу: BMW отказывается от V12

Последний большой двигатель V12 будет установлен BMW M760i.

Фанаты больших и мощных двигателей держите себя в руках. BMW отказывается от агрегатов, которые с гордостью носят название V12.

В июне этого года с конвейера сойдёт последний двигатель на 12 цилиндров. Об этом компания BMW сообщила на своем официальном сайте.

Для того чтобы почтить память легендарного мотора, BMW предложит в США The Final V12 – лимитированная версия из 12 автомобилей, которые будут иметь двигатель V12 и будут построены на базе BMW M760i xDrive. Эти авто будут отличаться маркировкой, колесами и цветом категории BMW Individual. Для того чтобы получить такой автомобиль нужно будет заплатить 200 тысяч долларов (примерно 5 600 000 грн).

Компания BMW впервые представила серийный двигатель V12 в 1987 году. Тогда это был атмосферный двигатель M70 V12, с рабочим объемом на 5 литров, который выдавал 295 лошадиных сил мощности. По тем временам агрегат был очень безумный и мощный. Именно он показал, каким должен быть двигатель на люксовом автомобиле.

Последний двигатель из линейки V12 имеет объем – 6.6 литра и оснащен технологией BMW M TwinPower Turbo. Новые системы Vanos и Valvetronic, а также два моноспиральных турбокомпрессора обеспечивают мощность в 601 лошадиную силу, что значительно больше, чем у его предшественников. Также, с ним работает новейшая автоматическая коробка передач на 8 ступеней, позволяющая немалому автомобилю разгоняться до первой сотни всего за 3.6 секунды.

Интерьер тоже будет особенный. Только вы откроете дверь, то увидите на пороге большую надпись – “The Final V12”. Внутренняя отделка BMW Individual Piano Black Finish просто завораживает, а завершает этот нереальный ансамбль табличка на передней консоли, на которой указано, какой именно по счету этот автомобиль. Естественно, спецверсию авто можно будет приобрести только в полной комплектации. Поэтому будущему владельцу будут доступны все современные фишки от BMW.

Напомним, BMW научила новый электромобиль мгновенно изменять цвет кузова.