Еще нет видимых следов: какой самый первый признак коррозии автомобиля

Водителям рассказали о неочевидном предвестнике, свидетельствующем о начале коррозионного процесса.

Коррозионный процесс, портящий кузов автомобиля является одной из самых серьезных проблем, с которыми может столкнуться владелец автомобиля. И ржавчина не всегда является первым признаком проявления коррозии.

Об этом говорится в материале портала " Автопилот ".

Даже если на поверхности металла пока не видно следов ржавчины, вздутие краски – уже плохой признак.

"Именно вздутие лакокрасочного покрытия может стать первым сигналом того, что под ним начинается коррозия. Это происходит из-за того, что коррозионный процесс сопровождается увеличением объема продуктов реакции, которые распирают краску изнутри", — говорится в материале.

Почему сдувается краска на автомобиле

Если вы не окрашивали машину накануне, однако заметили, что вздутие слоя, это может свидетельствовать о начале коррозии.

Однако вздутие краски или коррозия часто возникают по другим причинам:

повреждение лакокрасочного покрытия, даже небольшие сколы или царапины могут стать местом проникновения влаги и кислорода, что приводит к началу коррозии;

некачественная покраска автомобиля — с нарушением технологии или использованием неподходящих материалов;

влияние внешних факторов, таких как агрессивные вещества, соль, химические реагенты, посыпающие дороги зимой;

ультрафиолетовое излучение может способствовать развитию коррозии и вздутию краски.

Что делать, если заметили вздутие краски на автомобиле

Специалисты не советуют медлить: чем раньше вы обратитесь на СТО, тем вероятнее удастся остановить распространение коррозии и сохранить кузов автомобиля в хорошем состоянии. Ведь своевременная диагностика и устранение проблемы помогут избежать серьезного ремонта и продлить срок службы машины.

Напомним, ранее специалист рассказывал о стиле вождения, который "убивает" мотор авто. Он опроверг расхожее мнение.

Читайте также: